Жители Тверской области предпочитают отдыхать на территории РФ

Селигер - жемчужина тверского края Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Туристическую статистику к этому дню подготовил Тверьстат.

За прошлый 2021 год услугами туристских фирм воспользовались 39,5 тысяч жителей Тверской области. Из них большая часть - 24,8 тыс. человек - отдохнули в России. Зарубежные страны для отдыха выбрали 14,7 тыс. тверских туристов.

- Среди наших земляков самыми популярными направлениями по России стали Краснодарский край, республика Крым и Тверская область, по зарубежным странам – Турция, Египет и Абхазия, - уточняют в Тверьстате.