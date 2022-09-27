В Тверской области завершилось голосование на референдумах о вхождении в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Облизбирком считает голоса. Фото: Избирательная комиссия Тверской области

23-27 сентября находящиеся в Тверской области жители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. В 16 часов голосование было завершено, об этом сообщила Избирательная комиссия Тверской области.

- На данный момент участки референдума завершили свою работу, и начался подсчет голосов граждан, проголосовавших на референдумах по вопросу вхождения народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, - сообщают в облизбиркоме.

В Тверской области вопросы по референдуму принимаются по телефону (84822) 34-81-31.