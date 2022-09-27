У жителя Твери угнали автомобиль и разобрали на запчасти

Машину вернули владельцу Фото: УМВД России по Тверской области
В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 29-летний местный житель. Молодой человек сообщил о пропаже автомобиля ВАЗ стоимостью 20 000 рублей.
Полицейские выяснили, что машина была не на ходу и без аккумулятора. В ходе розыска был установлен свидетель, который видел, как неизвестные отбуксировали машину. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.
Оперативники отследили перемещение автомобиля и в одном из гаражей заметили, как его разбирают двое молодых людей.
Оказалось, что неработающий 23-летний житель Твери попросил приятеля помочь отбуксировать в гараж якобы приобретённый им автомобиль. Приятель по неведению согласился.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Машину вернули владельцу.