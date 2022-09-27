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Происшествия27 сентября 2022 13:27

В Твери женщина отдала мошенникам 3,4 миллиона рублей

Деньги потерпевшая взяла в кредит
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина лишилась 3,4 млн рублей

Женщина лишилась 3,4 млн рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

52-летняя жительница Твери обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По телефону неизвестный ей внушил, что является сотрудником банка.

Собеседник сообщил о попытке оформления кредита на имя женщины без её согласия. Испугавшись, женщина поверила мошеннику, взяла несколько кредитов в разных банках и перевела 3,4 млн рублей на восемь различных счетов.

В полицию потерпевшая обратилась не сразу. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.