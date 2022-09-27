В Тверской области мужчина тратил в магазинах деньги с карты несовершеннолетней девушки

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя другого региона, обвиняемого в краже.

По версии следствия, в июне 2022 года мужчина, находясь в командировке в Калязине, нашел на улице банковскую карту, принадлежащую несовершеннолетней, и отоварился в магазинах на чужие деньги.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Ущерб он возместил.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.