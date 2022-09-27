В Тверской области 27 сентября коронавирусом заразились 190 человек

Госпитализировано с ковидом за минувшие сутки 23 человека. Фото: ПТО

По данным на 27 сентября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 190 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 176 033 человека.

169 896 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 261 190, в том числе за последние сутки – 2 805.

2765 человек скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

Госпитализировано с ковидом за минувшие сутки 23 человека.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.