По настоянию прокуратуры в Тверской области отремонтирован мост через речку

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Фировского района входе проверки установлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения со стороны местной администрации.

Выявлено, что в районе деревни Старое Козьяново мост через реку Граничную частично обрушен и находится в аварийном состоянии.

Прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации поселения.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. На мосту произведен капремонт, движение автотранспорта восстановлено.