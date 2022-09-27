По настоянию прокуратуры в Тверской области отремонтирован мост через речку

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"
Прокуратурой Фировского района входе проверки установлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения со стороны местной администрации.
Выявлено, что в районе деревни Старое Козьяново мост через реку Граничную частично обрушен и находится в аварийном состоянии.
Прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации поселения.
Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. На мосту произведен капремонт, движение автотранспорта восстановлено.