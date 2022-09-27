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Общество27 сентября 2022 10:29

По настоянию прокуратуры в Тверской области отремонтирован мост через речку

Строение частично обрушилось
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Фировского района входе проверки установлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения со стороны местной администрации.

Выявлено, что в районе деревни Старое Козьяново мост через реку Граничную частично обрушен и находится в аварийном состоянии.

Прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации поселения.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. На мосту произведен капремонт, движение автотранспорта восстановлено.