Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем дошкольного работника

Игорь Руденя обратился к работникам сферы образования Фото: ПТО

27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. В профессиональный праздник к работникам сферы образования, ветеранам отрасли Тверской области обратился губернатор Игорь Руденя.

- Ваша преданность призванию воспитания самых юных жителей Верхневолжья, душевная щедрость, доброта, любовь и забота поистине безграничны. Вы помогаете детям познавать огромный мир, открывать способности и таланты, становиться достойными гражданами нашей страны. Спасибо вам за вашу теплоту, сердечность и внимание, которые вы дарите каждому воспитаннику. Уверен, что всегда будут с теплотой и благодарностью вспоминать своих первых наставников, - отметил Игорь Руденя.