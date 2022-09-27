В Твери участки для голосования на референдумах о вхождении в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей работают до 16 часов

На избирательном участке в Тверской области. Фото: Избирательная комиссия Тверской области

27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей проходят референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.

Находящиеся в России жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей могут проголосовать на референдуме по вопросу вхождения указанных регионов в состав Российской Федерации в Твери 4 участка для голосования на референдумах в городе Твери по адресу ул. Можайского, д.63 (здание Досугового центра «МИР»), сегодня, 27 сентября, открыты для граждан ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

- Проголосовать можно с 10:00 до 16:00. Для голосования необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание граждан на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, - уточняют в Облизбиркоме.

Для участников референдума, работает бесплатный многоканальный телефон колл-центра 8-800-200-00-20.

В Тверской области вопросы по референдуму принимаются по телефону (84822) 34-81-31.