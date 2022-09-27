ОНФ Тверской области окажет помощь тем, кто ошибочно призван на службу в рамках частичной мобилизации

Также в центр можно обратиться с вопросами об организации быта мобилизованных Фото: Виталий ТИМКИВ

На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в рамках частичной мобилизации. Также в центр можно обратиться с вопросами об организации быта мобилизованных.

- Мобилизация - это закон и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы, - пишет администрация ОНФ в соцсети.

Направить обращение можно по адресу: г.Тверь, Вагжановский переулок дом 9, офис 310, а также в группы Народного фронта в ВК и ОК.

Справки по телефону - 8 (4822) 66-62-53 или по электронной почте 69region@onf.ru.