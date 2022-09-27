Ушла из жизни экс-депутат Тверской городской Думы Валентина Потапова

Валентина Потапова Фото: Тверская городская Дума

Президент Тверского городского банка и экс-депутат Тверской гордумы Валентина Потапова скончалась на 75-м году жизни.

Валентина Ивановна родилась в 1948 году в Орле. В Тверь приехала по распределению в 1966-м, начала трудовой путь в городском управлении Госбанка. Далее трудилась в "Агропромбанке", банке "СКИПП". В 1994 году возглавила дирекцию Тверского городского банка. 10 лет была бессменным президентом и председателем правления.

Награждена нагрудным знаком Губернатора Тверской области "За заслуги в развитии Тверской области".

Родила и воспитала четверых детей.

С 2002 года была депутатом Тверской городской Думы. С 2006 являлась заместителем председателя постоянной комиссии по экономике, бюджету, финансам и налоговой политике. В 2007 году стала фигуранткой громкого уголовного дела о коррупции, вместе с другими депутатами гордумы.

27 сентября, в 12:00 в Твери, в Воскресенском Кафедральном соборе состоится прощание с Валентиной Потаповой.