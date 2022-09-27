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Общество27 сентября 2022 4:31

На Тверь опустился сильный туман

Видимость местами не превышает 50 метров
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Утром 27 сентября на Тверь опустился сильный туман.

Утром 27 сентября на Тверь опустился сильный туман.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Утром 27 сентября на Тверь опустился сильный туман. Автомобилистам следует быть внимательнее и соблюдать дистанцию. По сообщениям очевидцев видимость на некоторых участках тверских магистралей не превышает 50 метров. Синоптики прогнозируют, что нынешний вторник будет дождливым, с усилением осадков ближе к вечеру.

Днём температура воздуха до +12 градусов, ночью до +5 градусов тепла. Днём туман рассеется, а вот облака останутся, солнца синоптики сегодня не обещают.

Ветра почти нет - днём до 1 м/с, а вот ближе к вечеру он усилится до трёх м/с.

Утром 27 сентября на Тверь опустился сильный туман.

Утром 27 сентября на Тверь опустился сильный туман.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО