Утром 27 сентября на Тверь опустился сильный туман. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Утром 27 сентября на Тверь опустился сильный туман. Автомобилистам следует быть внимательнее и соблюдать дистанцию. По сообщениям очевидцев видимость на некоторых участках тверских магистралей не превышает 50 метров. Синоптики прогнозируют, что нынешний вторник будет дождливым, с усилением осадков ближе к вечеру.

Днём температура воздуха до +12 градусов, ночью до +5 градусов тепла. Днём туман рассеется, а вот облака останутся, солнца синоптики сегодня не обещают.

Ветра почти нет - днём до 1 м/с, а вот ближе к вечеру он усилится до трёх м/с.