Житель Твери похитил "ВАЗ" с помощью троса и обмана

Автовор отбуксировал машину в гараж. Фото: УМВД по Тверской области.

У 29-летнего жителя Московского района Твери угнали автомобиль ВАЗ, припаркованный у дома. С этой бедой мужчина обратился в полицию, оценив стоимость угнанного авто в 20 тысяч рублей.

Выяснилась, что машина была не на ходу, без аккумулятора. Выехав на место, полицейские нашли свидетеля, который рассказал, что видел, как ночью машину отбуксировали на тросе неизвестные.

- По записям городских видеокамер оперативники отследили перемещение злоумышленников и выяснили, что предполагаемые преступники спрятали украденный автомобиль в одном из городских кооперативов, на территории которого располагаются 1252 гаража. Обследуя боксы, сотрудники уголовного розыска увидели, как в одном из гаражей двое молодых людей разбирают похищенную машину, - рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Мужчин забрали в отделение. Выяснилось, что один из них, неработающий 23-летний житель Твери, попросил своего приятеля помочь отбуксировать в гараж якобы приобретённый им автомобиль. Ничего не подозревающий молодой человек согласился.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведётся дознание. Похищенный автомобиль возвращён законному владельцу.