На месте будущего памятника комсомольцам в Твери возвели строительные леса

Завершено бетонирование тела памятника Фото: администрация Твери
В Твери ведутся работы по установке мемориального объекта, посвященного комсомольцам и молодежи Верхневолжья.
Мемориальный объект будет размещен возле здания музейно-выставочного центра имени Лизы Чайкиной на площади Славы. Финансирование идет из внебюджетных источников.
- В настоящее время завершено бетонирование тела памятника, производится его шлифовка и обработка. В то же время на специализированном предприятии в Смоленске производится отливка металлических элементов, - сообщили в администрации Твери.
Эскиз памятника ранее был представлен депутатам Тверской городской Думы, которые одобрили проект.
Открытие монумента планируется приурочить к годовщине создания комсомола, которая отмечается в конце октября.