На месте будущего памятника комсомольцам в Твери возвели строительные леса

Завершено бетонирование тела памятника Фото: администрация Твери

В Твери ведутся работы по установке мемориального объекта, посвященного комсомольцам и молодежи Верхневолжья.

Мемориальный объект будет размещен возле здания музейно-выставочного центра имени Лизы Чайкиной на площади Славы. Финансирование идет из внебюджетных источников.

- В настоящее время завершено бетонирование тела памятника, производится его шлифовка и обработка. В то же время на специализированном предприятии в Смоленске производится отливка металлических элементов, - сообщили в администрации Твери.

Эскиз памятника ранее был представлен депутатам Тверской городской Думы, которые одобрили проект.

Открытие монумента планируется приурочить к годовщине создания комсомола, которая отмечается в конце октября.