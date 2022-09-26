В Твери не во всех жилых домах дали отопление

На теплосетях по улице Терещенко еще не завершен ремонт Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери 25 сентября должен был завершиться пуск отопления в жилые дома. Однако, тепло появилось не у всех. На холодные батареи пожаловались жители домов по улицам Склизкова, 50 и 52, Терещенко, 34, Ржевской, 8, Ерофеева, 6.

Накануне "КП"-Тверь" писала, что в части домов отопления нет по вине УК, но это оказалось не так.

В частности речь идет о домах на улице Склизкова.

26 сентября в УК сообщили, что тепла нет по причине аварийного ремонта во дворе домов. Раскопали трубы еще три недели назад. Тогда оба дома на неделю остались без горячей воды. Потом воду подключили, теперь нет отопления.

В диспетчерской службе ресурсоснабжающей организации признались, что работы на участке действительно еще не завершены, но пока бригады работают по другим адресам. Когда починят - неизвестно.

Ремонт на Склизкова, 50 Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Аналогичная ситуация на улице Терещенко. У дома №26 ведутся раскопки. Из одной трубы сочится и парит горячая вода. Выставлены ограждения, натянута сигнальная лента, место прорыва прикрыто деревяшкой. Рабочих нет больше недели, а в домах нет отопления.