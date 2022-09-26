Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 сентября 2022 14:50

В Кимрах Тверской области из окна третьего этажа выпала 17-летняя девушка

Девушка в больнице, происшествием занимаются прокуратура и СК
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
По предварительной информации девушка гуляла по территории заброшенного недостроя. Фото: Прокуратура Тверской области.

По предварительной информации девушка гуляла по территории заброшенного недостроя. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Кимрах Тверской области из окна дома выпала 17-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по предварительной информации девушка-подросток гуляла на территории заброшенного здания и выпала с 3-го этажа.

Известно, что девочка доставлена в Кимрскую ЦРБ с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма и переломом голени.

Кимрской межрайонной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника помещения, а также законных представителей несовершеннолетней девушки и органов профилактики.

Происшествием также занимается следственный комитет. Следователи СКР незамедлительно выехали на место происшествия. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.