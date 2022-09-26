Ни один мобилизованный в зону специальной военной операции пока не направлен Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 сентября начала работу медицинская комиссия в месте размещения мобилизованных граждан. Как подчеркнул, Военный комиссар Тверской области Игорь Янин, частичная мобилизация в регионе проходит в штатном режиме. Все мобилизованные граждане в данный момент находятся в Пункте встречи пополнения в Твери.

- Комиссия определит годность каждого гражданина к несению воинской службы. Тех, кого признают негодными по здоровью, будут списаны и направлены домой. Ни один военнослужащий из мобилизационного резерва с ограничениями по здоровью в зону проведения специальной военной операции не попадёт. Часть мобилизованных сил уже приступили к обучению. Оно продлится в пределах двух недель до момента пока подразделение не будет готово к выполнению задач, которые могут возникнуть в ходе проведения СВО. Пока эти задачи не определены. Ни один мобилизованный в зону специальной военной операции не направлен, - подчеркнул Игорь Янин.

По словам военкома, с момента поступления в часть-формирователь все мобилизованные обеспечиваются по нормам вещевого довольствия. Обмундирование и теплые вещи выдаются по зимнему плану.

Среди уже мобилизационного ресурса есть те, кто пришёл в военкоматы добровольно до получения повесток. Среди них есть гражданские и те, кто уже проходил службу по контракту и участвовал в СВО.