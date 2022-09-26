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Политика26 сентября 2022 12:44

В Тверской области расширена работа "горячей линии" 122

Жители региона могут задать персональные вопросы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области расширена работа "горячей линии" 122

В Тверской области расширена работа "горячей линии" 122

Фото: ПТО

По поручению губернатора Игоря Рудени в Тверской области расширена работа "горячей линии" 122 по вопросам частичной мобилизации.

По данному номеру телефона жители региона теперь смогут задать вопросы общего и персонального характера.

Во избежание нарушений законодательства по работе с персональными данными ответ на поступивший вопрос будет предоставляться непосредственно гражданину, подлежащему частичной мобилизации или уже мобилизованному.

По всем обращениям, поступившим от граждан на "горячую линию" 122 проводится детальная проверка.