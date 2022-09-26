С вопросами о частичной мобилизации можно обратиться к уполномоченному по правам ребёнка в Тверской области

Будьте готовы подробно описать вашу жизненную ситуацию, назвать ваши данные. Фото: Анастасия ОСИПОВА

С вопросами и проблемами, касающимися частичной мобилизации, в Тверской области можно обратиться к детскому омбудсмену Ларисе Мосолыгиной.

- Если у вас возникают проблемы и вопросы, связанные с проводимой частичной мобилизацией, вы можете задавать их нам по телефону (4822)32-05-02 или мне в личные сообщения, - сообщила региональный уполномоченный по правам ребёнка на своей страничке в соцсети.

Отметим, поскольку Лариса Мосолыгина - детский омбудсмен, вопросы она принимает от семей с детьми. Будьте готовы подробно описать вашу жизненную ситуацию, назвать ваши данные - ФИО и контакты.