Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

В результате обстрела школы погибли 13 человек Фото: Мария Бакланова

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования главе Удмуртской Республики Александру Бречалову в связи с трагическими событиями в Ижевске. 26 сентября неизвестный обстрелял школу.

- Вся Тверская область скорбит вместе с жителями Удмурдской Республики. Вместе с вами мы переживаем боль невосполнимой утраты, разделяем горе родных и близких погибших от рук преступника. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

ЧП произошло ранним утром. В школу № 88 Ижевска ворвался вооруженный мужчина и открыл огонь сначала по охраннику, а потом по детям. По последним данным на 26 сентября 2022 года 12.50 мск, в результате стрельбы погибли 13 человек, 7 из них дети.

Нападавший был одет во все черное, его лицо скрывала маска. На футболке виднелась свастика. Открывший огонь по людям в школе погиб, сейчас устанавливают его личность.