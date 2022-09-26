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Общество26 сентября 2022 11:34

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 17-летней девушки в Тверской области

Она пропала 15 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области следственным отделом по городу Конаково возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 17-летней Сабрины Мирзоевой. Жительница поселка 2-ое Моховое ушла из дома ночью 15 сентября.

По месту жительства несовершеннолетней выезжали следователи и полиция. Продолжаются поиски подростка. Они проводятся с участием следователей и криминалистов Следственного комитета, сотрудников УМВД и волонтеров.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы СК России просят граждан, которые обладают какой-либо информацией о пропавшей несовершеннолетней, сообщить по телефону СУ СК России по Тверской области 8-930-179-00-69.