Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 17-летней девушки в Тверской области

По факту исчезновения девушки возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области следственным отделом по городу Конаково возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 17-летней Сабрины Мирзоевой. Жительница поселка 2-ое Моховое ушла из дома ночью 15 сентября.

По месту жительства несовершеннолетней выезжали следователи и полиция. Продолжаются поиски подростка. Они проводятся с участием следователей и криминалистов Следственного комитета, сотрудников УМВД и волонтеров.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы СК России просят граждан, которые обладают какой-либо информацией о пропавшей несовершеннолетней, сообщить по телефону СУ СК России по Тверской области 8-930-179-00-69.