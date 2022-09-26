В Тверской области 26 сентября коронавирусом заразились 190 человек

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По данным на 26 сентября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 190 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 175 843 человека.

169 768 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 258 385, в том числе за последние сутки – 3232.

2765 человека скончались. За минувшие сутки от ковида умер один больной.

Госпитализирован с ковидом за минувшие сутки 1 человек.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.