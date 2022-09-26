За выходные в Тверской области произошло 14 ДТП

В дорожных авариях в выходные пострадали 18 человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области в период с 23 по 25 сентября произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 18 пострадали,в том числе трое детей.

Одна из аварий произошла 23 сентября на 1253 км 100м трассы Р-132 "Золотое кольцо".

Водитель автомобиля "Мерседес-Бенц" в составе с полуприцепом неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося "ВАЗ 21074", который останавливался для поворота налево на нерегулируемом перекрестке.

В ДТП пострадал пассажир "ВАЗ 21074".