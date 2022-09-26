Мошенники обманули 82-летнюю пенсионерку на 150 000 рублей в Твери

Мошенники обманули женщину на 150 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 82-летняя женщина и сообщила, что ее обманули мошенники.

Потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры. Он убедил пенсионерку, будто ее внучка на автомобиле сбила человека, во избежание уголовного наказания нужны деньги.

Пенсионерка передала 150 000 рублей курьеру, а потом позвонила внучке и узнала об обмане.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.