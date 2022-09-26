В Твери днем мужчина обокрал незапертую квартиру местной жительницы

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

За помощью к тверским полицейским обратилась 19-летняя жительница Твери и сообщила, что днем из ее квартиры украли два мобильных телефона, деньги и алкоголь. Потерпевшая оценила ущерб в 22 400 рублей.

Полицейские выяснили, что потерпевшая вышла из квартиры на улицу, не закрыв входную дверь.

Девушка призналась, что выпивала с приятельницей на лавке у подъезда. К ним присоединились двое неизвестных молодых людей, с которыми они продолжили общение. Заявительница неоднократно отлучалась в квартиру за продуктами, дверь при этом оставалась открытой. Позже тверичанка обнаружила пропажу имущества.

Сотрудники уголовного розыска опросили пострадавшую и ее подругу. Оказалось, что в день происшествия девушки делали селфи, и один из молодых людей случайно попал в объектив смартфона. На основе этих фотографий полицейские составили ориентировку.

Подозреваемого задержали. Им оказался нигде не работающий ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 27-летний молодой человек, приехавший из Новосибирской области.

Злоумышленник сознался в содеянном. Похищенные телефоны он продал, деньги потратил на алкоголь.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант помещён в следственный изолятор. Ему инкриминируются ещё два эпизода противоправной деятельности.