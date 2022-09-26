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Происшествия26 сентября 2022 6:20

Жительница Тверской области лишилась велосипеда, который оставила в подъезде

Ущерб составил 16 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские разыскали подозреваемого Фото: архив "КП"

Полицейские разыскали подозреваемого Фото: архив "КП"

В дежурную часть обратилась с заявлением о краже местная жительница. Женщина рассказала, что вечером оставила велосипед в подъезде, а его украли. Ущерб составил 16 000 рублей.

Полицейские осмотрели место совершения преступления, провели поквартирный обход. По предоставленным заявительницей документам полицейские установили маркировку и приметы пропавшего имущества.

В ходе розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный 29-летний житель Вышнего Волочка. Велосипед он хотел продать, но не успел.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.