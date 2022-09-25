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Происшествия25 сентября 2022 15:53

Жительница Лихославльского района хотела продать клюкву, а оказалась в лапах интернет-мошенников

Жулики увели у селянки 6000 рублей
Олег ХАДАЕВ
Одно утешает, клюква осталась у продавщицы. Фото: Михаил ФЕДОТОВ

Одно утешает, клюква осталась у продавщицы. Фото: Михаил ФЕДОТОВ

К полицейским Лихославля обратилась потрясённая жительница района. Она пыталась продать ягоды, но средь белого дня была ограблена интернет-мошенниками.

26-летняя девушка разместила в интернете объявление о продаже клюквы. Вскоре в одном из мессенджеров ей написала неизвестная, желая купить ягоду. Но чтобы её не надули, покупательница предложила оформить сделку через некий сервис «безопасная сделка» и прислала ссылку.

Девушка перешла по ссылке и увидела форму онлайн-оплаты. Там она указала номер своей банковской карты, а затем ввела поступивший на телефон пароль из полученного смс – якобы подтверждая поступления платежа за покупку. Как только девушка ввела данные, с её карты цинично были списаны 6 000 рублей.

В общем, полицейские ищут мошенницу - мастерицу развешивать клюкву, бесстыдно ограбившую продавщицу клюквы.