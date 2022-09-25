Из Торжка уехали первые мобилизованные мужчины

Отправка из Торжка. Фото: VK/ Торжок ВКонтакте

Из Торжка на сборные пункты отправлены первые мобилизованные резервисты. Фотографии отправок публикуют жители Торжка в соцсетях.

По словам источников близких к призыву, всех мобилизованных доставляют на сборные пункты Твери.

Мобилизация проходит стремительно, без пустословия прощальных речей.

Как всегда, проводить приходят родственники и друзья.

К слову, не все резервисты будут отправлены на фронт. Вот что пишет специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц:

«Конечно, не все 300 тысяч мобилизованных в России попадут на фронт. Кто-то поедет на Дальний Восток сменить тех, кто отправится отвоевывать нашу территорию, оккупированную врагом. Кто-то встанет по «ленточке» – у нас будет новых 1400 километров границы. Но надо понимать, что сегодня эта наша граница – линия боевого соприкосновения. И это касается каждого. Мы вошли с одной стороны в один из трагичных периодов нашей современной истории. С другой – в один из самых героических».