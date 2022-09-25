Прокуратура Тверской области проверяет сообщение о стеклянной дороге

Та самая дорога. Фото: Тверская телега

Прокуратурой Спировского района организована проверка по информации, размещенной в телеграмм-канале, о многочисленных разбитых лампочках по дороге в деревню Перхово Спировского района Тверской области.

На видео видно, что поверхность дороги плотно усыпана разбитыми электролампочками.

Впрочем, дорога из стекла битых лампочек в Тверской области не в новинку. В 90-е годы прошлого столетия в посёлке Калашниково все улицы подсыпались стеклом от разбитых лампочек с местного электролампового завода.

О странности и вреде тогда никто не заявлял.

А учитывая, что Перхово находится в 8 километрах от Калашниково, то удивления событие совсем не вызывает.