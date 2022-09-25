В Весьегонском районе пропал пожилой мужчина

Верпатов Владимир Митрофанович.

Верпатов Владимир Митрофанович, 75 лет от роду, 23 сентября этого года вышел из дома в деревне Крешнево, Ивановского сельского поселения и пропал.

Деревня Крешнево расположена на левом берегу Кесьмы в месте впадения реки Шипенка.

До центра сельского поселения деревни Иваново -12 км и 4 км до районного центра Весьегонска.

Вокруг Крешнево обширные пойменные болота.

Если что-то известно о судьбе Владимира Митрофановича Верпатова, звоните по телефонам 112 или 8 (915) 7214515.