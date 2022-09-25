В Оленинском районе торжественно перезахоронили 17 красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны

Панихида по героям. Фото: VK/ Культура. Оленино.

В Тверской области в селе Молодой Туд, что в предместье Оленино, торжественно захоронили 17 красноармейцев, найденных поисковиками на местах боёв Великой Отечественной войны.

Поисковикам удалось установить имена нескольких воинов. Это экипаж бомбардировщика Ер-2, который мог быть атакован вражеским истребителем или сбит зенитной артиллерией фашистов.

В состав экипажа входили: Пилот майор Лежейко Николай Фёдорович 1907 г/р , Орловская обл. г. Стародуб, ул. Свердловская, дом 31, был женат; Штурман капитан Черновол Александр Климович 1907 г/р, Киевская обл., Звенигородский р-н, с. Ольховец, был женат; Стрелок-радист старший сержант Селихов Николай Ермолаевич 1918 г/р, Орловская обл. Урицкий р-н, ст. Нарышкино, Городищевский с/с; Воздушный стрелок сержант Рябоконь Сергей Георгиевич 1921 г/р, Турксибская ж.д. , ст. Кашта.

Так же Оленинским поисковым отрядом «Орёл» были обнаружены останки двух бойцов, с одним смертным медальоном, который удалось прочитать.

Погибший Блохин Иван Георгиевич (или Егорович) 1918 г/р, Красноярский край, Балахтинский р-н, д. Пашенка.

На торжественном захоронении присутствовали местные жители, поисковики и глава Оленинского района Олег Дубов.

По погибшим воинам была отслужена панихида. Об этом сообщает паблик "Культура. Оленино."