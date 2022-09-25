Из Нелидово отправлена первая группа мобилизованных для участия в СВО

Нелидовские мобилизованные. Фото: VK/ "Возрождение края"

В паблике нелидовской газеты «Возрождение края» в ВК опубликован краткий отчёт об отправке из Нелидово первых мобилизованных для участия в Специальной военной операции на Донбассе и Украине.

Мужчины на видео ведут себя сдержанно, особо не выражая эмоций.

23 сентября их отправили в Ржев. О дальнейшем маршруте ничего не сообщается.

Официальные источники Тверской области об объявленной частичной мобилизации информируют нейтральными пресс-релизами без фактической информации: качестве обмундирования, питания, сроках отправки в зону СВО.

Вот, что о дальнейшей судьбе мобилизованных рассказал Сергею Мардану генерал-лейтенант Андрей Гурулев в прямом эфире радио «Комсомольская правда»:

- Как будет дальше идти мобилизация? Да элементарно, как обычно. Как на сборы призывают запасников, точно так же. Потому что в каждом военкомате есть приписной состав. На каждого карточка - какой у него опыт и специальность. И если я служил механиком-водителем боевой машины пехоты, то я им и пойду служить. Но сначала меня обязательно отправят на сборы.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. В армию призовут 300 000 человек для участия в СВО из всех регионов страны.