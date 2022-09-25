В Кимрах три человека пострадали в ДТП

Фото с места ДТП от сотрудников ГИБДД.

В Кимрах — районном центре Тверской области, - 32-летний водитель Шевроле пытался пересечь на своём автомобиле главную дорогу и столкнулся с автомашиной Рено. В итоге, три человека травмированы.

В Шевроле ушиб рёбер получила 24-летняя пассажирка, но от госпитализации она отказалась. У 42-летнего водителя Рено вывих правой руки. Самые серьёзные травмы получил несовершеннолетний пассажир Рено. 15-летний юноша получил сотрясение мозга, ушиб лица и, как следствие, доставлен в ЦРБ Кимр.

Сотрудники ГИБДД сейчас уточняют все детали происшествия.