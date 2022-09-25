В Горсаду Твери открывается исторический фестиваль «Княжество Тверское»

В Горсаду смонтированы помосты и шатры. Фото: vk.com/knyzestvotver

Сегодня, 25 сентября, в Городском саду Твери пройдет ежегодный исторический фестиваль «Княжество Тверское».

Ранее он проходил на территории ландшафтного парка «Тьмака», но в этом году сменил место.

Программа фестиваля:

12:00 - Церемония открытия и начало турнира;

13:00 - Начало показательных выступлений;

12:00 - 16:00 - Маневры на мягком снаряжении «Битва»;

12:00 - 16:00 - Исторические настольные игры;

12:00 - 16:00 - Мастер-классы по набойке по ткани и ткачество;

12:00 - 16:00 - Работа площадки «Лагерь русской армии 1812 года»;

12:00 - 16:00 - Работа фуд-корта «Сытный двор».

В размещены шатры с ремесленно-купеческими товарами, здесь же пройдут мастер-классы по кузнечному, гончарному, ткаческому делу.

Реконструкторы познакомят гостей фестиваля с искусством артистического и каскадерского боя, гостям также предложат научиться танцам средневековой Руси и Европы.

С учётом дождливой погоды для зрителей предусмотрены укрытия под тентами.

Начало фестиваля в 12:00. 18+