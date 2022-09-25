В Горсаду Твери открывается исторический фестиваль «Княжество Тверское»

В Горсаду смонтированы помосты и шатры. Фото: vk.com/knyzestvotver
Сегодня, 25 сентября, в Городском саду Твери пройдет ежегодный исторический фестиваль «Княжество Тверское».
Ранее он проходил на территории ландшафтного парка «Тьмака», но в этом году сменил место.
Программа фестиваля:
12:00 - Церемония открытия и начало турнира;
13:00 - Начало показательных выступлений;
12:00 - 16:00 - Маневры на мягком снаряжении «Битва»;
12:00 - 16:00 - Исторические настольные игры;
12:00 - 16:00 - Мастер-классы по набойке по ткани и ткачество;
12:00 - 16:00 - Работа площадки «Лагерь русской армии 1812 года»;
12:00 - 16:00 - Работа фуд-корта «Сытный двор».
В размещены шатры с ремесленно-купеческими товарами, здесь же пройдут мастер-классы по кузнечному, гончарному, ткаческому делу.
Реконструкторы познакомят гостей фестиваля с искусством артистического и каскадерского боя, гостям также предложат научиться танцам средневековой Руси и Европы.
С учётом дождливой погоды для зрителей предусмотрены укрытия под тентами.
Начало фестиваля в 12:00. 18+