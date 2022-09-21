Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2022 9:40

17-летняя девушка ночью ушла из дома и пропала в Тверской области

Организованы ее поиски
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области пропала 17-летняя девушка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области пропала 17-летняя девушка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения 17-летней жительницы поселка 2-ое Моховое Конаковского района Сабрины Мирзоевой.

Ночью 20 сентября девушка ушла из дома и пропала.

По месту последнего нахождения несовершеннолетней выезжали следователь и сотрудники полиции.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону: 8-930-179-00-69.

Девушка ушла из дома 20 сентября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Девушка ушла из дома 20 сентября Фото: СУ СК РФ по Тверской области