17-летняя девушка ночью ушла из дома и пропала в Тверской области

В Тверской области пропала 17-летняя девушка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту исчезновения 17-летней жительницы поселка 2-ое Моховое Конаковского района Сабрины Мирзоевой.

Ночью 20 сентября девушка ушла из дома и пропала.

По месту последнего нахождения несовершеннолетней выезжали следователь и сотрудники полиции.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону: 8-930-179-00-69.