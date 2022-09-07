У Ржевского мемориала Советскому солдату стартовал Слет часовых Постов Памяти

Совместное фото участников у мемориала.

7 сентября у Ржевского мемориала Советскому солдату прошло торжественное открытие областного слета часовых Постов № 1. Его участниками стали более 80 членов почетного караула из 16 муниципалитетов Верхневолжья.

-Основные мероприятия слета пройдут во Ржеве на базе детского оздоровительного лагеря «Зарница». Школьные Посты № 1 пройдут смотр готовности к несению почетного караула у мемориалов, обелисков, братских захоронений воинов, павших в Великой Отечественной войне и других вооруженных конфликтах, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках слета будут организованы личные и командные соревнования по строевой и огневой подготовке, конкурсы на знание истории, а также экскурсионное посещение мемориальных мест Тверской области.

Команды, занявшие три призовых места, будут представлять Тверскую область на Всероссийском слете активистов движения «Пост №1»