Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 15:52

У Ржевского мемориала Советскому солдату стартовал Слет часовых Постов Памяти

Во Ржев на Слёт приехали более 80 участников из разных районов Тверской области
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Совместное фото участников у мемориала.

Совместное фото участников у мемориала.

7 сентября у Ржевского мемориала Советскому солдату прошло торжественное открытие областного слета часовых Постов № 1. Его участниками стали более 80 членов почетного караула из 16 муниципалитетов Верхневолжья.

-Основные мероприятия слета пройдут во Ржеве на базе детского оздоровительного лагеря «Зарница». Школьные Посты № 1 пройдут смотр готовности к несению почетного караула у мемориалов, обелисков, братских захоронений воинов, павших в Великой Отечественной войне и других вооруженных конфликтах, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках слета будут организованы личные и командные соревнования по строевой и огневой подготовке, конкурсы на знание истории, а также экскурсионное посещение мемориальных мест Тверской области.

Команды, занявшие три призовых места, будут представлять Тверскую область на Всероссийском слете активистов движения «Пост №1»