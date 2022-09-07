В Тверской области пропавший 17-летний подросток сам вернулся домой

Всё закончилось хорошо. Фото: СУ СКР по Тверской области

Несовершеннолетний юноша из Ржева Тверской области пропал (не вернулся домой) 6 сентября, во вторник. Почти до вечера 7 сентября родным ничего не было известно о нём.

Ржевские следователи СК начали проверку по факту исчезновения подростка. Совместно с сотрудниками полиции они выехали на место, где юношу видели в последний раз, начали розыск.

7 сентября в шестом часу вечера стало известно, что парень нашёлся. Об этом сообщили в управлении МВД по Тверской области и региональном СКР. Юноша сам вернулся домой.