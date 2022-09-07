В Тверской области в 2022 году в теплый период произошло свыше 50 природных пожаров

К природным пожарам зачастую приводит безответственность некоторых людей. Фото: Архив "КП"

Всего с начала пожароопасного сезона 2022 года в нашем регионе зарегистрировано 56 природных пожаров, в том числе четыре на торфяниках. Об этом, подводя итоги, сообщили в Главном управлении МЧС России по Тверской области.

При этом уточняется, что ни один населенный пункт в результате природных пожаров этим летом не пострадал от лесных и ландшафтных возгораний.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области Александр Евдокимов отметил, что большинстве случаев причиной природных пожаров являлся человеческий фактор:

- Среди основных причин возгораний – неосторожное обращение с огнем. Наибольшее количество палов сухой растительности ежегодно фиксируется в трех районах области: Калининский, Конаковский и Кимрский. Это связано с наплывом населения в этот период.

К пожарам приводили отжигания сенокосных угодий, выброс тлеющей золы, отдых на природе с разведением костров. - В пожароопасный период в регионе ежедневно проводились патрулирование и мониторинг обстановки в лесах, осуществлялась профилактическая работа с населением, - отметил начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тверской области майор внутренней службы Виталий Соловьев.