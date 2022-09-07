Губернатор и замминистра обороны РФ проверили, как достраивают гребную базу в Твери

Губернатор и замминистра обороны РФ на стройплощадке гребной базы в Твери. Фото: ПТО

7 сентября губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в Твери в ходе рабочей поездки посетили стройплощадки, где работы идут совместно с организациями военно-строительного комплекса Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Твери Игорь Руденя и Тимур Иванов проинспектировали строительство многофункционального спортивного центра - гребной базы на Тверце, где в настоящее время активно ведутся работы: готовность здесь около 90%.

Под крышу возведено здание центра, где будут расположены залы для проведения тренировок, эллинги для хранения судов, мастерские, комнаты отдыха и другие помещения. Сейчас ведутся работы по устройству инженерных сетей, отделке, благоустройству. Общая площадь здания – более 4 тыс. кв. метров, пропускная способность – 86 человек в смену. В центре спортсмены смогут заниматься круглый год.

Потом губернатор и замминистра обороны РФ побывали на площадке строительства школы на 1224 места в микрорайоне «Южный».

Сейчас идут монолитные работы на третьем, последнем этаже, ведется кладка стен, утепление цоколя и другие работы.

Гребная база в Твери почти достроена. Фото: ПТО