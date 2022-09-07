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Общество7 сентября 2022 13:54

В Твери после обращения местной жительницы к губернатору отремонтировали двор нескольких домов

Приведена в порядок дорога и обустроена парковка
Алексей АНДРЕЕВ
После ремонта.

После ремонта.

Фото: ПТО

В Твери отремонтировали общий двор расположенных буквой "П" домов №67, 69 и 71 на Петербургском шоссе. Об этом губернатора Игоря Руденю попросила местная жительница Татьяна Климентьева.

На встрече главы региона с представителями трудовых династий Тверского вагонзавода женщина сообщила, что дорога во дворе домов разбита, обустроенной парковки нет.

Ремонт был выполнен в рамках реализации Закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ «Город воинской славы».