В Твери после обращения местной жительницы к губернатору отремонтировали двор нескольких домов

После ремонта. Фото: ПТО

В Твери отремонтировали общий двор расположенных буквой "П" домов №67, 69 и 71 на Петербургском шоссе. Об этом губернатора Игоря Руденю попросила местная жительница Татьяна Климентьева.

На встрече главы региона с представителями трудовых династий Тверского вагонзавода женщина сообщила, что дорога во дворе домов разбита, обустроенной парковки нет.

Ремонт был выполнен в рамках реализации Закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания РФ «Город воинской славы».