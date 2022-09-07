По данным Росстата в Тверской области вымерло порядка 2800 сёл и деревень

Мёртвых деревень за 10 лет в регионе стало на 564 больше. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Согласно данным Всероссийской переписи населения-2020, в Тверской области всего 9532 сельских населённых пункта. 2798 из них - вымершие, в них никто не живёт.

В сравнении с данными предыдущей переписи-2010, "мёртвых деревень" в регионе стало на 564 больше.

По числу вымерших сёл Тверская область находится на первом месте не только в Центральном федеральном округе, но и в стране (аналогичная ситуация была и по данным переписи-2010). За нами следуют Псковская и Вологодская области, где насчитали 2771 и 2313 вымерших деревень соответственно. Подробнее о том, что происходит с тверской деревней, читайте на нашем сайте.