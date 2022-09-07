Замминистра обороны РФ и губернатор Тверской области посетили женский монастырь в Вышнем Волочке

Высокие гости оценили ход реставрационных работ в монастыре.

7 сентября губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время рабочего визита в Вышний Волочёк также посетили Казанский женский монастырь. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы. Высокие гости оценили ход реставрационных работ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Укреплены несущие конструкции храма обители, обустроена фундаментная плита и углублена гидроизоляция фундамента, устроены перекрытия. Сейчас идет прокладка инженерных сетей, внешние фасадные работы, ремонт кровли. В планах также ввод газовой котельной, благоустройство территории монастыря и другие работы.

Остались ли высокие гости удовлетворены увиденным и были ли отданы какие-то распоряжения касательно строительных работ - не сообщается.