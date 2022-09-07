На заводе в Тверской области создается производство по синтезу искусственных алмазов

Губернатор на территории Савёловского завода. Фото: ПТО

7 сентября губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в Кимры посетил Савёловский завод. Там создается технопарк и в том числе высокотехнологичный кластер предприятий по синтезу и обработке искусственных алмазов.

- Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2022 губернатором Игорем Руденей и инвестором, - сообщили в пресс-службе областного правительства. - Планируется, что это будет крупнейший технопарк в тверском регионе площадью 150 тыс. кв. метров, где в течение 9 лет планируется разместить десятки резидентов, создать несколько тысяч рабочих мест.

Статус технопарка позволит резидентам Савёловского завода воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки.

Губернатор оценил готовность площадки.

- Площадка практически готова, в первых числах октября будет поставлено оборудование. Генплан комплекса завода корректируется под новые задачи. Рассчитываем, что до конца года производство начнет работу, - отметил Игорь Руденя.

Сейчас в Савёлово готовится фундамент под установку прессов для производства синтетических алмазов.

Они применяются в микроэлектронике, высокоточных оптических приборах. Эта продукция востребована в медицине, в космической и оборонной промышленности.