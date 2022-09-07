В Тверской области 7 сентября коронавирусом заразились 182 человека

В регионе продолжается вакцинация.

По данным на 7 сентября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 182 человека. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 171 379 человек.

164 355 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 200 113 в том числе за последние сутки – 1620.

2763 человека скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

Госпитализировано с ковидом за минувшие сутки 12 человек.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.