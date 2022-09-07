В Твери мужчина хотел заказать интимные услуги, но стал жертвой вымогателей

Жаждавший наслаждений мужчина нарвался на телефонного вымогателя. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери с заявлением о вымогательстве обратился 38-летний местный житель.

Мужчина сообщил, что накануне вечером решил заказать в Интернете интимные услуги. Он нашел соответствующее объявление и позвонил по указанному номеру. Но вместо наслаждений нарвался на вымогателя и лишился довольно крупной суммы денег.

- Потерпевший вступил в разговор с неизвестным мужчиной, который стал требовать от гражданина деньги в сумме 93 000 рублей, угрожая рассказать его жене о заказанных им услугах интимного характера, а в случае отказа от уплаты, применить насилие. Мужчина перевёл денежные средства через онлайн-приложение банка, после чего обратился в полицию, - поделились подробностями в областном УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до четырёх лет лишения свободы.

Ведётся следствие.