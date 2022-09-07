Игорь Руденя и Тимур Иванов проверили, как строятся детские поликлиники в Тверской области

Одна из поликлиник готова уже свыше чем на 90%.
Фото: ПТО
7 сентября губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов ознакомились с ходом строительства детских поликлиник в Кимрах. В возведении зданий участвует структура Минобороны.
Поликлиника №1 строится на территории центральной районной больницы на Борковском шоссе. Поликлиника №2 возводится на площади Южная.
Как сообщила пресс-служба областного правительства, первая поликлиника готова более чем на 90%, вторая - свыше чем на 50%
- Сегодня самыми высокотехнологичными являются военные строители. Детские поликлиники в Кимрах будут построены в установленные сроки с использованием новейших технологий и отечественных материалов, - прокомментировал Игорь Руденя после осмотра.
- В рамках соглашения с Тверской областью действует комплексная программа по развитию социальных и инфраструктурных объектов региона. Мы строим четыре поликлиники – две в Кимрах, по одной в Торжке и в Твери, а также детский сад в Вышнем Волочке, - сказал Тимур Иванов.
По итогам осмотра объектов Игорь Руденя поручил Минздраву региона обеспечить на площадке учреждений широкий спектр высокотехнологичных услуг.
Здания поликлиник строятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Они рассчитаны на 200 посещений в смену каждая.
Тимур Иванов (первый слева) и Игорь Руденя (третий слева) во время осмотра поликлиники.
Фото: ПТО