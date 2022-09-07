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Общество7 сентября 2022 6:43

Губернатор поставил задачи главам муниципалитетов по подготовке к Единому Дня голосования в Тверской области

Он состоится 11 сентября
Алексей АНДРЕЕВ
На совещании в большом зале областного правительства.

На совещании в большом зале областного правительства.

Фото: ПТО

6 сентября губернатор Игорь Руденя провел совещание с главами муниципалитетов региона в режиме видеоконференцсвязи. Оно было посвящено подготовке к Единому дню голосования 11 сентября.

В регионе предстоит избрать 265 депутатов в ряде городов, районов, округов и сельских поселений. Выборы коснутся свыше 521 тысячи человек.

- Наша общая задача - обеспечить, чтобы Единый день голосования прошел на высоком организационном уровне, без нарушений. Это ответственность глав территорий, - сказал губернатор.

11 сентября с 8:00 до 20:00 в Тверской области будут открыты 438 избирательных участков. Предусмотрено наличие там масок и антисептиков.

Игорь Руденя поручил проверить обеспеченность помещений бесперебойным электроснабжением, резервными источниками питания, контролировать штатную работу систем связи и видеонаблюдения.

Безопасность на избирательных участках будут обеспечивать сотрудники УМВД и Росгвардии.

На усиленный режим работы в Единый день голосования переведут аварийные и дорожные службы, бригады скорой медицинской помощи.