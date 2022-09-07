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Общество7 сентября 2022 6:13

У Ржевского мемориала в Тверской области стартует Слёт часовых Постов Памяти

Часовые — ученики из 16 муниципальных образований региона
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Откроется слёт у подножия мемориала.

Откроется слёт у подножия мемориала.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Сегодня, 7 сентября, на территории Ржевского мемориала Советскому солдату состоится торжественное открытие Слёта часовых Постов № 1 Тверской области. Более 80 членов почётного караула и их командиры примут участие в патриотическом мероприятии, сообщает пресс-служба Музея Победы.

«Часовые — ученики из 16 муниципальных образований Тверской области — начнут слёт у подножия величественного монумента Советскому солдату. Участники слета осознанно подходят к посещению таких мест, ведь они сами несут вахты у мемориалов, берегут память о героях», — поделилась заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Слёт пройдет в Ржеве на базе детского оздоровительного лагеря «Зарница». Школьников ждет смотр готовности Постов № 1 к несению почётного караула у мемориалов и воинских захоронений. В рамках слёта будут организованы соревнования по строевой и огневой подготовке, конкурсы на знание истории, экскурсии.