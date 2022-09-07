В детсадах Твери открывают новые игровые комплексы

Праздник открытия деткой площадки в Твери. Фото: администрация Твери

В Твери открылся очередной игровой комплекс, установленный в рамках региональной программы, которая запущена в Тверской области по инициативе губернатора. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, 6 сентября праздничное открытие игрового комплекса состоялось в детском саду №79. Оборудование рассчитано на воспитанников разных возрастов – от трех до семи лет.

В детском саду №116 устаревшие элементы игрового оборудования в настоящее время меняют на новые. Здесь также планируют установить 12 объектов, в том числе песочницу, домик-беседку, гимнастический комплекс, горку и другие конструкции.

- Родительский коллектив и педагоги очень рады, что детский сад попал в региональную программу и у нас установят современный многофункциональный комплекс, - сказала заведующая МБДОУ №116 Светлана Данилова.

Напомним, всего в этом году новые игровые площадки должны появиться в 55 детских садах Верхневолжья, из них 34 – в столице региона.