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Общество7 сентября 2022 5:57

Экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, признанного виновным в получении крупной взятки, перевели в СИЗО-1 Твери

Бывший чиновник должен отсидеть 12,5 лет
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Евгений Урлашов переведён в тверское СИЗО.

Евгений Урлашов переведён в тверское СИЗО.

Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, признанный судом виновным в получении крупной взятки, переведён отбывать наказание в СИЗО-1 Твери.

Урлашов отбывал наказание в Рыбинской исправительной колонии №3. О переводе его в Тверь 6 сентября сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Тверской области Владимира Паламарчука.

Напомним, приговор Евгению Урлашову вынесли в 2017 году. Дело тянулось три года. Кировский районный суд города Ярославля признал экс-мэра и его советника Дмитрия Лопатина виновными в получении крупных взяток. Приговор Урлашову был строг: 12,5 лет строго режима и штраф в 60 млн рублей. В просьбах о помиловании и смягчении наказания Евгению Урлашову отказали.