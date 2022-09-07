Экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, признанного виновным в получении крупной взятки, перевели в СИЗО-1 Твери

Евгений Урлашов переведён в тверское СИЗО. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, признанный судом виновным в получении крупной взятки, переведён отбывать наказание в СИЗО-1 Твери.

Урлашов отбывал наказание в Рыбинской исправительной колонии №3. О переводе его в Тверь 6 сентября сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Тверской области Владимира Паламарчука.

Напомним, приговор Евгению Урлашову вынесли в 2017 году. Дело тянулось три года. Кировский районный суд города Ярославля признал экс-мэра и его советника Дмитрия Лопатина виновными в получении крупных взяток. Приговор Урлашову был строг: 12,5 лет строго режима и штраф в 60 млн рублей. В просьбах о помиловании и смягчении наказания Евгению Урлашову отказали.